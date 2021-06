Jest decyzja: będzie trzeci pas na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą. Kiedy? MAPY A2

Oddany do użytku w 2012 r odcinek A2 Łódź Północ (Stryków) - Konotopa (Warszawa) zaprojektowano z szerokim szerokim pasem rozdziału, by można było dobudować trzeci pas ruchu. O konieczności rozbudowy mówiono już niedługo po otwarciu, bo natężenie ruchu ciągle rosło. W 2018 r. ze strony ministra infrastruktury padło nawet ostrożne zapewnienie, że trzeci pas będzie gotów do użytku w 2024 r., jednak skończyło się na zapowiedzi. Teraz jest w końcu konkret: na rozbudowę autostrady dała zgodę Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, co oznacza, że prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu mogą ruszyć pełną parą.

Rozbudowa o nowy pas oznacza, że A2 będzie miała po trzy pasma w obu kierunkach, a nie cztery, jak obecnie. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, rozbudowany będzie 46-kilometrowy odcinek od węzła Łódź Północ do granicy województwa łódzkiego z mazowieckim. Dotychczasowy przekrój dwóch pasów ruchu o szerokości 3,75 m w obu kierunkach oraz pas awaryjny zostanie zmieniony na trzy pasy o szerokości 3,5 m w każdą stroną plus pas awaryjny. Szerokość pasa rozdziału zmniejszy się z kilkunastu do pięciu metrów szerokości.