Jest Liga Mistrzów w Polsce! Dynamo Kijów wystąpi na stadionie ŁKS Łódź

To za sprawą Dynama Kijów. Wicemistrzowie Ukrainy zdecydowali, że mecz drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów z Fenerbahce Stambuł, wicemistrzem Turcji, rozegrają na stadionie przy alei Unii 2 w Łodzi. Spotkanie zaplanowano na 20 lipca (godz. 20). - Jesteśmy dumni, że wybrali nasz obiekt, ale to nie jest przypadek - mówi Adam Kaźmierczak, wiceprezes Polskiego Związku Piłkji Nożnej oraz sternik Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. - To efekt znakomitej organizacji na tym obiekcie meczów Ligi Narodów reprezentacji Ukrainy z Armenia oraz Irlandią. Nasi wschodni sąsiedzi byli mile zaskoczeni także wspaniałą wspaniałą atmosferą podczas tych spotkań. Liczymy, że na trybunach będzie komplet i pojawi się ni tylko kibice z Polski, ale także fani Dynama mieszkający w naszym kraju. Przyjechać ma także kilka tysięcy kibiców z Turcji.

Łódzki mecz to bez spotkanie numer jeden drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Grać wszak będą klubu, które 35 w sumie zdobywały 35 razy mistrzostwo swoich krajów. Dynamo - 26 krotnie , najwięcej na Ukrainie. W Turcji za to więcej tytułów od Fenerbahce, które do tej pory wygrywało tamtejszą ligę 19 razy, ma jedynie inny klub ze Stambułu – Galatasaray, bo 22 razy. Dynamo dwukrotnie zwyciężało w Pucharze Zdobywców Pucharów (1975 i 1986). Ponadto Dynamo trzykrotnie meldowało się w półfinale Pucharu Europy/Ligi Mistrzów (1977, 1987 i 1999). w 2009 roku gracze z Kijowa dotarli do półfinału Ligi Europy. Fenerbahce najlepsze występy w europejskich pucharach zanotowało w sezonach 1963/64 (ćwierćfinał Pucharu Zdobywców Pucharów), 2007/08 (ćwierćfinał Ligi Mistrzów) i 2012/13 (półfinał Ligi Europy). Ogromne wrażenie robią też kadry obydwu drużyn. Wystarczy wspomnieć, że branżowy portal Transfermarkt piłkarzy Dynama wycenia łącznie na blisko 120 milionów euro, a zawodników Fenerbahce na niespełna 158 milionów euro. Opiekunem Dynama jest Mircea Lucescu, a za wyniki Fenerbahce odpowiada inny utytułowany trener – Jorge Jesus. Wejściówki na to spotkanie można kupować już od godziny 16 w środę, za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży (bilety.lkslodz.pl). Sprzedaż stacjonarna w kasach rozpocznie się natomiast w niedzielę (kasy będą czynne w godzinach 10-16) i potrwa do dnia meczowego włącznie (w poniedziałek, wtorek i środę kasy będą otwarte w godzinach 12-19). Najtańsze bilety na to wyjątkowe spotkanie kosztują 40 złotych, a najdroższe 60. ą