Jest nowy trener siatkarek Grot Budowlanych Łódź

Jakub Głuszak urodził się 28 kwietnia 1986 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Przygodę z siatkówką rozpoczął jako zawodnik. Występował na pozycji libero w drużynie juniorskiej Chemika Gorzów Wielkopolski, a następnie był zawodnikiem drugoligowej Olimpii Sulęcin. Kolejnym etapem była praca jako statystyk. W tej roli zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy w 2009 roku, a także srebrny medal Mistrzostw Polski z Bankiem BPS Muszynianką Fakro Muszyna. Współpracował także z grupami młodzieżowymi Gedanii Gdańsk oraz Pałacu Bydgoszcz, z którymi trzykrotnie w latach 2008-2010 sięgał po złote medale Mistrzostw Polski juniorek.

W 2012 roku został statystykiem Budowlanych Łódź. W kolejnym sezonie pełnił rolę asystenta trenera. Po dwóch latach pracy w łódzkim klubie, przeniósł się do Chemika Police, w którym także pełnił funkcję II trenera. W lutym 2016 zastąpił Giuseppe Cuccariniego na stanowisku I szkoleniowca zespołu z Polic. W lipcu 2016 roku władze Chemika ogłosiły, że nowym trenerem zespołu będzie Jurij Mariczew, a Głuszak wróci do roli asystenta. Jeszcze przed przyjazdem Mariczewa do Polski, pod koniec sierpnia 2016 roku, Chemik rozwiązał umowę z Rosjaninem, a I trenerem drużyny z Polic został Jakub Głuszak, który funkcję tę pełnił do lutego 2018 roku. Od sezonu 2018/2019 był trenerem węgierskiej drużyny Vasas Óbuda Budapeszt.