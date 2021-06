Jest nowy zawodnik w ŁKS Łódź. To Mateusz Kowalczyk

Urodzony w Warszawie piłkarz treningi piłkarskie rozpoczął w wieku pięciu lat w Dolcanie Ząbki i jak sam mówi zawsze rywalizował ze starszymi, bo od początku swojej przygody z piłką właśnie w starszych rocznikach klubu z Ząbek występował na boisku. Nie przeszkadzało mu to demonstrować wysokiej jakości umiejętności piłkarskich, co sprawiło, że w seniorskiej drużynie czwartoligowej Ząbkovii zadebiutował już wieku 14 lat i grał w niej także w trzech ostatnich sezonach.

– Tak się złożyło, że zawsze grałem w starszych rocznikach. W wieku czternastu lat zacząłem występować w seniorach Ząbkovii, a w połowie piętnastego roku życia te występy na tym poziomie rozgrywkowym były już regularne. Zdołałem przebić się do składu, strzelałem bramki i asystowałem – wyjaśnia piłkarz.

W poprzednim sezonie Mateusz Kowalczyk należał do liderów zespołu, który walczył o awans do trzeciej ligi. Uwagę zwraca m.in. to, że na boisku zawodnik spędził bardzo dużo czasu (zwykle od pierwszej do ostatniej minuty), co więcej zdobył w czwartej lidze 12 goli.