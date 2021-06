Język hiszpański numerem 2 w pierwszoligowym ŁKS Łódź

Otóż w piątek trzyletnią umowę z klubem któremu szefuje Tomasz Salski podpisał 24-letni Hiszpan Javi Moreno. Przygodę z piłką nożną, bo raczej jeszcze trudno mówić o karierze, zawodnik rozpoczynał w rodzinnej Almerii. Trafił do klubu z tego miasta i w trakcie trzech sezonów wystąpił w 37 meczach Segunda Division, czyli tamtejszej II ligi. Latem 2019 roku przeniósł się do UCAM Murcia CF i w drużynie rozegrał w sumie w różnych rozgrywkach 43 spotkania, zdobył 5 goli, a kilka tygodni temu był bliski wywalczenia z zespołem z południowo-wschodniej Hiszpanii awansu na zaplecze La Liga. - Almeria to dla mnie szczególny klub - mówi nowy ełkaesiak.

- Dał mi możliwość rozwoju i pozwolił dzielić szatnię ze wspaniałymi piłkarzami. Przeżyłem tam wiele niezapomnianych chwil. Jeśli chodzi o Murcię, to jestem im bardzo wdzięczny, że mi zaufali. Mogłem tam pokazać swoje umiejętności i rozwijać się, co teraz pozwoliło mi dotrzeć tutaj, czyli do ŁKS . Doskonale zdaje sobie sprawę, że trafiam do klubu z bogatą tradycją. Do klubu, za którym stoi rzesza bardzo wiernych fanów. To duże zobowiązanie, ale i wspaniałe wyzwanie, z którego bardzo się cieszę . Ostateczną decyzję, aby przyjść tutaj podjąłem po spotkaniu z dyrektorem sportowym Krzysztofem Przytułą, który odwiedził mnie w Hiszpanii i odbył ze mną długą rozmowę. Wyjaśnił mi wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem klubu. Po tym spotkaniu byłem już całkowicie przekonany, że chcę dołączyć do ŁKS.