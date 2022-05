Julia Baryga z Łodzi została II Wicemiss Polonia 2021/2022. Kim jest piękna łodzianka? ZDJĘCIA

Julia Baryga, 19-letnia łodzianka, została II wice Miss Polonia 2021/2022. To oznacza, że jury uznało ją za trzecią najpiękniejszą pannę w Polsce!

Julia Baryga jest łodzianką. Ma 19 lat i 173 cm wzrostu. Studiuje po angielsku kierunek Industrial Biotechnology na Politechnice Łódzkiej. Wcześniej uczyła się w XXXI LO w Łodzi w klasie biologiczno-chemicznej. Uwielbia podróże do egzotycznych krajów, była już w Meksyku, w Tajlandii, na Zanzibarze i Dominikanie. Jej hobby to teraz modeling oraz taniec. Bycie modelką to jej marzenie z dzieciństwa. - Od najmłodszych lat, gdy ktoś zadawał mi pytanie kim chciałabym zostać w przyszłości odpowiadałam, że modelką. Później, gdy zaczęłam dorastać, to się z tego śmiałam - mówiła kilka miesięcy temu.

We wrześniu Julia Baryga została Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2021. Już wtedy planowała walczyć dalej w konkursie.