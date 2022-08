Julita Piasecka zostaje w drużynie ŁKS Commercecon

Julita urodziła się 25 września 2002 roku w Łodzi, ale jej pierwszym klubem był UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki. W kolejnych latach łączyła naukę w SMS-ie PZPS Szczyrk z występami w I lidze, a później dodatkowo jeszcze z grą w barwach juniorskiej sekcji Łódzkiego Klubu Sportowego.

W ekstraklasie zadebiutowała w sezonie 2021/2022. Wystąpiła w 20 meczach, zdobywając 88 punktów, w tym 8 z zagrywki i 10 blokiem.

Za Julitą pierwszy sezon w seniorskiej siatkówce. Zakończyła go z brązowym medalem mistrzostw Polski i debiutem w europejskich pucharach. Jak ocenia te miesiące? - Te miesiące były dla mnie czymś zupełnie nowym. Bardzo dużo się działo - przyznała. - Cieszę się, że to właśnie w ŁKS-ie zaczęłam swoją seniorską przygodę. Zobaczyłam najlepszych kibiców w Polsce oraz poznałam mnóstwo sympatycznych ludzi. W dodatku miałam szanse na debiut w europejskich pucharach oraz zajęcie 3. miejsca w Polsce.

Co było dla zawodniczki ważniejsze w tym pierwszym "dorosłym" sezonie - szlifowanie techniki czy nauka trzymania nerwów na wodzy? - Myślę, że oba te aspekty były równie ważne. Każdego dnia starałam się poprawiać swoją technikę, by stawać się lepszą zawodniczką. Jednak nie raz byłam stawiana w stresujących sytuacjach jak np. nagła zmiana pozycji. Jednak cieszę się, że dzięki temu mogłam pomóc drużynie i zyskać więcej doświadczenia oraz pewności siebie.

Każdy sezon rządzi się swoimi prawami, w nadchodzącym nie będzie wielkiej przebudowy zespołu, ale całkowicie zmieni się sztab. Czego przyjmująca oczekuje po współpracy z trenerem Chiappinim? - To prawda, zostanie część składu, jednak na mojej pozycji wszystkie dziewczyny się zmienią. Dzięki temu będzie można rozpocząć „rywalizację” od początku. Jeśli chodzi o współpracę z nowym sztabem to jestem podekscytowana oraz liczę na więcej szans wykazania się na boisku. Dzięki temu będę mogła się rozwijać - podkreśliła Julita.