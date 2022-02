Jutro w „Dzienniku Łódzkim” duże zdjęcie ŁKS Łódź

Drużyna trenera Kibu Vicuny jest faworytem spotkania i to bez dwóch zdań. Zanim piłkarze wyjdą na boisko fani zespołu z alei Unii będą mogli zapoznać się z aktualną kadrą drużyny, choć po tym jak FIFA zdjęła z klubu zakaz transferów, można się spodziewać, że pojawią się jeszcze nowi gracze, może nie w najbliższych dniach, ale jednak. Podamy bowiem w piątkowym „Dzienniku Łódzkim” nazwiska wszystkich zawodników, którzy będą się bić o PKOEkstraklasę. Póki co jest ich w kadrze pierwszej drużyny 35. Dołączymy także duże zdjęcie, miejmy nadzieję „Rycerzy Wiosny”.

W kadrze nie będzie Michała Kota. 19-letni bramkarz został bowiem wypożyczony do drugoligowych Wigier Suwałki do 30 czerwca 2022 roku, czyli do końca bieżącego sezonu. W ostatnich przebywał na testach w zespole z Suwałk. Przez ten czas nie tylko brał udział w treningach, ale wystąpił także w meczu sparingowym z Legią Warszawa, który Wigry wygrały 2:1. Zespół zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w drugoligowej tabeli. Do miejsca dającego prawo gry w barażach ekipa z północno-wschodniej części kraju traci cztery punkty. Michał Kot do ŁKS trafił przed sezonem 2020/21 z Wisły Kraków. W pierwszej drużynie wystąpił tylko raz, a było ro w przegranym meczu wyjazdowym z Odrą Opole (0:3). Zaliczył natomiast siedem ligowych potyczek w rezerwach.

- W ŁKS wiele się nauczyłem - mówi Michał Kot. - Po konsultacjach z dyrektorem sportowym uznaliśmy, że to dobry moment na wypożyczenie do innego zespołu w poszukiwaniu regularnej gry. Uważam się za stosunkowo młodego bramkarza, dlatego na tym etapie gry w piłkę nożną, gdy tylko pojawia się okazja na przyspieszenie rozwoju, należy z takiej szansy skorzystać.

Klub poinformował natomiast, że sprzedaż karnetów na rundę wiosenną potrwa jedynie do 5 marca, czyli meczu z Koroną Kielce. Wejściówki można zakupić za pośrednictwem internetu (bilety.lkslodz.pl) , a od 2 marca także stacjonarnie w kasach. Normalna wejściówka na siedem domowych potyczek kosztuje 220 złotych, a ulgowa 160.

Przypomnijmy, że trzecioligowe rezerwy łodzian prowadzone przez Marcina Matysiaka i Radosława Pęciaka grają w sobotę na boisku przy ulicy Minerskiej sparing z Sokołem Kleczew (trzecie miejsce w tabeli grupy drugiej III ligi). Początek spotkania o godzinie 13. ą