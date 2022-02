Już tylko 20-letnia Kinga z Łodzi walczy o tytuł Super Farmera. Kto odpadł z programu Farma?

- Byłam wszędzie, w każdym miejscu – tak wspominała swój udział w programie. - A to rąbałam drewno do kominka, a to byłam przy krówkach czy w ogrodzie, poszłam zmywać, znalazłam czas na totem. To pewnie stworzyło pewnego rodzaju obawę. Pozostali potraktowali mnie jako zagrożenie i to się dało odczuć - powiedziała Kinia Kaleta. - Szkoda. Okazało się, że bycie przydatnym na farmie też jest zagrożeniem. To jest gra, rywalizacja o pieniądze. Nie przemyślałam tematu strategii