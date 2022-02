Kadra Widzewa wiosna 2022. Premie za awans Widzewa do ekstraklasy ustalone

Bez względu na wynik tego meczu przed Widzewem jeszcze ciężka walka o awans do ekstraklasy. Łodzianom pozostało jeszcze 14 spotkań. Cel jest jeden – miejsce w pierwszej dwójce ligi. Chociaż o awans powalczą też zespoły z miejsc 3-6, to jednak na Widzewie nikt nie traktuje poważnie walki w barażach. Ważny jest automatyczny awans.

Przed startem rundy prezes Mateusz Dróżdż mówił: – Ta runda ma dla nas wymiar szczególny. Zespół pod wodzą trenera solidnie przepracował okres przygotowawczy, mam nadzieję, że nasze marzenia się ziszczą, ale nie znaczy to, że nagle aktualne staje się hasło „ekstraklasa albo śmierć” - naszym celem jest wygrywanie każdego spotkania, do którego przystępujemy. Z tego miejsca chciałbym jeszcze raz podziękować Łukaszowi Stupce za pracę, którą wykonał dla Widzewa, gdy pełnił rolę dyrektora sportowego - zmiany, które zostały przeprowadzone zimą są kontynuacją tego, co założyliśmy sobie w klubie – mówił sternik Widzewa.

O powrót do Widzewa i aklimatyzację w zespole pytano Bartłomieja Pawłowskiego. - Zdajemy sobie wszyscy sprawę z powagi sytuacji. Będziemy starali się wykonać założony plan i awansować do ekstraklasy. Rozumiem, czego wymaga ode mnie trener i jestem gotów do takiej gry, by sprostać oczekiwaniom Widzewa. Nie przyjechałem do Łodzi żeby się odbudować - byłem w wielu spotkaniach podstawowym zawodnikiem Śląska Wrocław i nie muszę się odbudowywać. Miałem kilka opcji transferu zimą, pojawił się temat zagraniczny, ale uznałem, że najlepszym miejscem dla mnie będzie właśnie Widzew - powiedział nowy-stary piłkarz Widzewa.

Czy jest premia za awans do ekstraklasy?

– Jesteśmy klubem, który chce działać transparentnie. Premia za awans dla piłkarzy, dla sztabu i innych pracowników klubu jest ustalona – powiedział prezes Mateusz Dróżdż.

Kibice wierzą w awans i trzymają kciuki, a sponsorzy szykują więc kasę.