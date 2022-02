Kamień węgielny pod centrum onkologii w szpitalu Bonifratrów w Łodzi ZDJĘCIA

Do końca roku przy prowadzonym przez zakon bonifratrów szpitalu św. Jana Bożego w Łodzi zbudowane zostanie Regionalne Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Onkologicznych. Akt erekcyjny podpisano i uroczyście wmurowano w piątek w obchodzony w Kościele katolickim Światowy Dzień Chorego. Budowę pobłogosławił abp. Grzegorz Ryś.

Centrum onkologiczne znajdzie się w nowym pawilonie przy ul. Kosynierów Gdyńskich 61. Będzie to budynek piętrowy o powierzchni około 1,4 tys. mkw. Prace na placu budowy już się rozpoczęły, mają zakończyć się w grudniu tego roku. Koszt inwestycji to 17 mln zł, pieniądze to środki własne szpitala.