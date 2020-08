Kamil Maćkowiak zmienia fryzurę do roli Klausa Kinskiego w nowym monodramie ZDJĘCIA

Aktor Kamil Maćkowiak przygotowuje się do premiery monodramu "Klaus - obsesja miłości". We wtorek spotkaliśmy artystę w zakładzie fryzjerskim Bernacki Salon, gdzie specjalnie do roli zmieniał kolor włosów.

Punktem wyjścia do spektaklu jest autobiografia Klausa Kinskiego „Ja chcę miłości" - niemieckiego aktora, reżysera, pisarza i scenarzysty (ojca równie popularnej aktorki, Nastassji). Klaus Kinski uchodzi za jedną z najbardziej barwnych i kontrowersyjnych postaci europejskiego kina XX wieku. Był wybitnym artystą a jednocześnie nienasyconym seksoholikiem. Potworem, człowiekiem o ewidentnie psychopatycznych rysach. Był też bohaterem niezliczonych skandali zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Spektakl reżyseruje Kamil Maćkowiak, autorem scenografii i reżyserii świateł jest Waldemar Zawodziński. Aktor zapowiada, że będzie to studium obsesji, namiętności, gniewu i skrajnych emocji, które niszczyły nie tylko samego bohatera ale i wszystko wokół; studium geniusza, który okazał się potworem. Spektakl "Klaus - obsesja miłości" będzie miał swoje pokazy przedpremierowe 29 i 30 sierpnia na Scenie Monopolis w Łodzi.