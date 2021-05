Kamil Majchrzak osiągnął półfinał w deblu w Pradze. Gorzej grał w singlu

Za to aż cztery mecze rozegrał tam Kacper Żuk, który najpierw przebił się przez dwie rundy eliminacji, a następnie w głównej drabince okazał się lepszy od Hiszpana Mario Vilelli-Martineza 7:6 (7-5), 2:6, 7:5, zanim poniósł porażkę ze Słowakiem Norbertem Gombosem 3:6, 7:6 (7-1), 3:6 w 1/8 finału. Zawodnik LOTOS PZT Team w kwietniu zdobył swój pierwszy tytuł w grze pojedynczej w ATP Challenger Tour, zwyciężając w imprezie tej samej rangi w Splicie (tam triumfowali też Walków z Zielińskim w deblu).

Do 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Madrycie (z pulą nagród 2,549 mln dol.) dotarła rozstawiona z numerem 14. Iga Świątek, po zwycięstwach nad Amerykanką Alison Riske 6:1, 6:1 i Niemką Laurą Siegemund 6:3, 6:3. Jednak potem trafiła na liderkę rankingu tenisistek Australijkę Ashley Barty i przegrała z nią 5:7, 4:6. W pierwszej rundzie odpadła natomiast Magda Linette, po porażce z Chinką Saisai Zheng 2:6, 6:3, 1:6.

Madryt nie był się też szczęśliwym miejscem dla Huberta Hurkacza (nr 12.), który poniósł dwie porażki w pierwszych rundach turnieju ATP Masters 1000 (z pulą nagród 3,226 mln euro). W singlu przegrał z Australijczykiem Johnem Millmanem 7:5, 6:7 (7-9), 3:6, chociaż w tie-breaku miał do dyspozycji trzy meczbole.

Fręch została w tym tygodniu nominowana przez Międzynarodową Federację Tenisową do nagrody Billie Jean King Cup Heart Award po tym, jak zdobyła wszystkie trzy punkty dla reprezentacji Polski w kwietniowym meczu play off z Brazylią w Bytomiu (3:2). Oprócz zawodniczki LOTOS PZT Team wyróżniono w ten sposób także: Brytyjkę Katie Boulter, Kanadyjkę Leylah Fernandez i Ukrainkę Elinę Switolinę.

Łodzianka Magdalena Fręch (LOTOS PZT Team) w singlu, a Urszula Radwańska w deblu dotarły do półfinałów turnieju ITF 100 w Charleston (z pulą nagród 100 tys. dol.), rozgrywanego na amerykańskiej zielonej odmianie nawierzchni ziemnej.

Internetowe głosowanie, w którym każdy może wziąć udział, potrwa do piątku 14 maja, do godziny 13 na panelu ITF -

https://itf.tell-us-what-you-think.com/s3/Billie-Jean-King-Cup-Heart-Award-2021-Play-offs.

Zachęcamy do głosowania na Magdę!

W Charleston Fręch straciła tylko jednego seta w drodze do półfinału, pokonując kolejno: Amerykanki Kristie Ahn (mr 4.) 6:4, 6:3 oraz Victorię Duval 4:6, 6:4, 6:1, a następnie Meksykankę Renatę Zarazuę 6:4, 6:1. Sposób na zawodniczkę LOTOS PZT znalazła dopiero inna Amerykanka Madison Brengle, z którą Polka przegrała 6:7 (6-8), 3:6.