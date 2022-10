Kamila Witkowska: Już nie boimy się presji. Nic nie będzie nas paraliżować

To Kamila Witkowska i Klaudia Alagierska-Szczepaniak. Obie są przyjaciółkami i nie ma mowy o jakiejkolwiek zawiści. Ostatnio obie nasze siatkarki nagrały filmik z zaproszeniem na mecze naszej reprezentacji i... ŁKS Commercecon. Mecze TauronLigi będą w Łodzi niezwykle ciekawe, bo przecież wiodącą postacią kadry Stefano Lavariniego jest także Zuzanna Górecka.

- Zwycięstwo nad Amerykankami sprawiło, że nie boimy się już presji - powiedziała Kamila Witkowska. - To uczucie nie będzie nas paraliżować. Jestem przekonana, że dziś zagramy bardzo dobry mecz przeciwko Kanadyjkom. Cieszę się, że podniosłyśmy się po meczu z Serbią. Wtedy był dołek, ale wygrana nad Amerykankami odmieniła naszą sytuację i atmosferę w kadrze. Wiele dało nam spotkanie przed meczem z mistrzyniami olimpijskimi.

Na mecze kadry wybiera się spora grupa kibiców ŁKS Commercecon. Co prawda dzisiejszy mecz pokrywa się z walką piłkarskiej drużyny z al. Unii z Wisłą w Krakowie o pierwszoligowe punkty, ale ci, którzy będą oglądać mecz futbolistów, będą też trzymać kciuki za siatkarki.

- W sobotę na mecz z Niemcami idziemy większą grupą - mówią kibice. - Trzymamy kciuki za nasze Wiewióry, jak zdobędą medal, to powitanie na Stadionie Króla w Łodzi zorganizujemy chyba z fajerwerkami. To będzie wielkie wydarzenie.