Kąpieliska w Łodzi i przystanie wodne miały być otwarte w niedzielę. Tak się jednak nie stało. Wyjątkiem były Stawy Stefańskiego

Wyjątkiem była przystań wodna na Stawach Stefańskiego, którą od MOSiR dzierżawi prywatna firma. Chętnych nie brakowało, tak że niemal wszystkie łódki, kajaki i najpopularniejsze rowery wodne non stop były w użyciu. Z tych ostatnich korzystały całe rodziny.

- Stawy Stefańskiego to największy tego typu akwen w Łodzi i właśnie on najbardziej nam odpowiada. To nasza pierwsza wizyta w tym roku. Przyjechaliśmy rowerami z ul. Prądzyńskiego, gdzie mieszkamy – mówi Marcin Wypych, który rowerem wodnym pływał z żoną Agnieszką i 5-letnim synem Stasiem.