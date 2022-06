Kapitalna akcja Przemysława Dobijańskiego. Master Pharm Rugby Łódź pokonali Juvenię. Kawał dobrego rugby

W łódzkiej drużynie zagrało dwóch nowych zawodników. To Polomea Kata Finau zawodnik środkowy z Tonga i Gruzin Elguja Kikvadze. I właśnie Polomea Finau zdobył pierwsze pięć punktów po przyłożeniu piłki w polu punktowym rywali. Podwyższył Kamil Brzozowski i później nasz kopacz wykorzystał dwa karne.

Po półgodzinie gry łodzianie prowadzili 13:3. Sędzia podyktował wtedy karnego dla łodzian, ale po konsultacji z bocznym arbitrem zmienił decyzję. Uznał, że Toma Mchedlidze przewinił i ściągał w młynie. Gospodarze zaatakowali i zdobyli trzy punkty z karnego. Zaraz po tym rozpoczęła się przerwa.

Po przerwie gospodarze nie wykorzystali karnego. Ale nadal przeważali. Przyłożyli piłkę, podwyższenie było celnie, więc wynik brzmiał 13:13.

Karnego wykorzystał Kamil Brzozowski i było 16:13 dla łodzian w 56 minucie. Gospodarze dokonali trzech zmian. Przyniosło to efekt i Juvenia wyrównała. Zmęczenie łodzianom dawało się we znaki. Ale łodzianie walczyli. Cios za cios. Kamil Brzozowski znów po karnym wyprowadził łodzian na prowadzenie 19:16. Gospodarze uderzyli po raz kolejny i przyłożyli piłkę - objęli prowadzenie 21:19.

Mocno przeżywali mecz Przemysław Serafin i Mirosław Żórawski. I kiedy martwiliśmy się o wynik, Przemysław Dobijański zaatakował jak mistrz z reprezentacji Nowej Zelandii. Znalazł lukę w obronie i przyłożył piłkę. 24:21 dla Master Pharm. Kamil Brzozowski podwyższył - 26:21.

- Zawodnicy muszą dorosnąć, ale chyba pod wodzą nowego trenera - powiedział szkoleniowiec Juvenii Łukasz Kościelniak. - Nie byliśmy drużyną, ale bandą, zbieraniną.

- Gratulacje dla mojej drużyny za charakter i grę do końca - ocenił Przemysław Szyburski, trener Master Pharm Rugby Łódź. - Jestem zadowolony. Mieliśmy zagrać cierpliwie i to się opłaciło. Kontuzje i zakaz transferowy nas przetrzebiły, ale kończymy zwycięsko.