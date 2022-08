Kara dla ŁKS Łódź, w sobotę mecz w Głogowie z Chrobrym

To kara za brak porządku i bezpieczeństwa w trakcie meczu o pierwszoligowe punkty ze Skrą Częstochowa, który odbył się 30 lipca.

Przejdźmy jednak do sobotniego starcia o pierwszoligowe punkty w Głogowie z Chrobrym (godz. 20). Ełkaesiacy udali się na to starcie w piątek. Nocują jednak nie w Głogowie, lecz Lubinie.

- Żadnego z naszych piłkarzy nie wykluczają z tego meczu kartki - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy ŁKS. - Maciej Dąbrowski i Mateusz Kowalczyk mają na koncie dwa upomnienia, natomiast Dawid Kort, Władysław Ochronchuk, Pirulo i Nelson Balongo po jednej. Do dyspozycji sztabu szkoleniowego jest także Mateusz Kowalczyk, który po starciu ze Skrą Częstochowa narzekał na ból pleców. Uraz nie jest na szczęście groźny i piłkarz normalnie trenował na boisku oraz siłowni. Nastrój w drużynie jest bardzo dobry, ale nie może byc inaczej, skoro ełkaesiacy wygrali dwa mecze z rzędu.

Sobotni mecz poprowadzi sędzia z Opola Marcin Kochanek, który w przeszłości tylko raz był rozjemcą w meczu z udziałem ŁKS. Było to 27 sierpnia 2017 roku. W spotkaniu szóstej kolejkiII ligi łodzianie zremisowali na wyjeździe ze Stalą Stalowa Wola 1:1 (0:0). Gola dla gości strzelił wówczas Łukasz Zagdański, który jest obecnie w trzecioligowej Unii Swarzędz. Ztamtej drużyny na alei Unii pozostał jedynie bramkarz Michał Kołba.

Asystentami Marcina Kochanka będą Krzysztof Stępień i Maciej Kosarzecki, a sędzią technicznym Szymon Lizak. Za system wideoweryfikacji VAR odpowiadają natomiast Artur Aluszyk i Marek Arys.

Tymczasem Dariusz Gmosiński, który był w minionym sezonie w kadrze łódzkiego pierwszoligowca, lecz grał jedynie w rezerwach ma nowy klub. Piłkarz został zawodnikiem Sokoła Aleksandrów z IVligi. Jeśli już jesteśmy przy rezerwach, to w nowym sezonie w ekipie prowadzonej przez trenera Marcina Matysiaka będzie grał Jakub Tosik, który przedłużył z ŁKS kontrakt do 30 czerwca 2024 roku.W pierwszej drużynie był przez ostatnie dwa sezony i rozegrał 47 oficjalnych spotkań. W sobotę (6 sierpnia) ŁKS II zainauguruje sezon III ligi meczem w Elblągu z Concordią. ą