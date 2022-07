Karatecy gotowi do startu w Europejskich Igrzyskach Akademickich Łódź 2022

Karatecy z trzech łódzkich klubów: Harasuto, ŁKKS, Olimp od wielu tygodni szlifują swoją formę i niezwykle intensywnie trenują pod okiem Janusza Harasta , trenera sekcji AZS PŁ.

- Z pewnością będzie to niezwykłe sportowe widowisko. Bardzo cieszymy się, że tak duża impreza odbędzie się w naszym mieście - mówi Janusz Harast. - Przez dwa tygodnie ponad sześć tysięcy sportowców rywalizować będzie w 20 dyscyplinach rozgrywanych w 15 obiektach. Wśród startujących będzie także liczna grupa karateków, którzy swoje zmagania zaczynają 28 lipca w nowej hali w Zgierzu. Serdecznie zapraszamy także na ceremonie otwarcia, która odbędzie się 17 lipca w Atlas Arenie w Łodzi. Nie może Was zabraknąć. Nasi zawodnicy mają możliwość korzystania z sali judo Politechniki Łódzkiej, a dodatkowe treningi motoryki prowadzi trener Piotr Milbrant. Wszystko nadzoruje dyrektor Centrum Sportu dr Ewa Brochocka.

Powołani zawodnicy-studenci to Kinga Harast, Julia Komorowska, Szymon Stawiarski, Jakub Dynda, Michał Janczewski, Michał Bankowski i Dariusz Dziwulski. Czwórka z nich: Kinga Harast, Julia Komorowska ,Szymon Stawiarski i Michał Bankowski to aktualni Akademiccy Mistrzowie Polski. Szymon Stawiarski jest 5 zawodnikiem AMŚ, które były rozgrywane w Kobe w Japonii.

Część zawodników przygotowała się na zgrupowaniach w górach i nad morzem. Ostatni tydzień w sali PŁ odbędą się treningi w cyklu BPS (bezpośrednie przygotowanie startowe. Jesteśmy w kontakcie z kilkoma reprezentacjami, których zaprosiliśmy na wspólne treningi - kończy trener Janusz Harast.