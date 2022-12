Karatecy Olimpu z medalami Międzynarodowej Ligi Karate – Youth League Venice 2022

Oto relacja Macieja Gawłowskiego: Nasi zawodnicy walczyli świetnie, oglądaliśmy wiele pojedynków na najwyższym poziomie sportowym. Dwie zawodniczki Zuzanna Dopieralska i Kseniya Dronchanka przedostały się do strefy medalowej, Dominik Dziuda wygrywając cztery pojedynki doszedł do ćwierćfinału, Łukasz Bankowski wywalczył 9 miejsce wygrywając 3 pojedynki, Kamil Milski również wraca z 9 miejscem, kolejni zawodnicy wygrywali po kilka walk. Także wróciliśmy zadowoleni z bagażem wielu pozytywnych doświadczeń i materiału do analizy.

Co najważniejsze wracamy również z medalami, a to nie jest takie oczywiste na zawodach na tym poziomie.

Autorkami medali są wcześniej wspomniane zawodniczki Zuzanna Dopieralska i Kseniya Dronchanka.

Zuzanna Dopieralska wywalczyła 3 miejsce w kategorii kadetek /14-15 lat/ – 47 kg. Po złocie na Mistrzostwach Europy i srebrnym medalu na Mistrzostwach Świata mamy kolejny bardzo dobry start i kolejny bardzo ważny sukces.

Nasza zawodniczka pokonała kolejno dwie zawodniczki z Anglii 3 do 1 i 2 do 0. W kolejnej rundzie pokonała zawodniczkę z Belgii 3 do 0. W ćwierćfinale wygrała 3 do 1 z zawodniczką ze Słowacji. W półfinale po bardzo dobrej walce ale zakończonej kosztownym błędem w ostatnich sekundach przegrywa z zawodniczką z Belgii 1 do 0. W walce o brązowy medal pokonała zawodniczkę z Włoch 6 do 2.