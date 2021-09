Karnety na mecze siatkarek Grot Budowlanych Łódź. Niektórzy kibice nie muszą płacić

Karnety są dostępne w cenach: 150 zł - karnet normalny, 100 zł – karnet ulgowy (50% zniżki przysługuje emerytom, rencistom, uczniom oraz studentom), 500 zł - karnet VIP (Miejsce w loży VIP. Karnet obejmuje catering oraz parking). Karnety obowiązują na wszystkie domowe mecze Tauron Ligi oraz spotkania w ramach Pucharu Polski. Dzieci do szóstego roku życia wchodzą za darmo.

Karnet można zakupić stacjonarnie, w biurze klubu, w hali Sport Arena, Al. Unii Lubelskiej 2, II piętro, pokój 2.048, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do godz. 14:00.

W minionym sezonie Grot Budowlani rozegrali zaledwie dwa mecze z udziałem publiczności zarząd klubu Grot Budowlani Łódź postanowił, że osoby posiadające karnet na sezon 2020/2021 będą mogły brać udział w tegorocznych spotkaniach okazując zeszłoroczny karnet. Nie mają obowiązku zakupienia nowego.

- Chcieliśmy wyjść naprzeciw naszym wiernym kibicom, którzy w ubiegłym sezonie kupili karnety, a właściwie ich nie wykorzystali. Oczywiście, jeśli kibice chcą wspierać nasz klub, mają możliwość kupienia nowych karnetów ale nie wymagamy tego od nich – wyjaśnia prezes Marcin Chudzik.