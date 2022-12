Katarzyna Niedźwiedź uwielbia piłkę – pasję trenera Widzewa

Trener Janusz Niedźwiedź mówił między innymi: – Funkcjonowanie w tym zawodzie odbywa się kosztem najbliższych. Bardzo często pracę w klubie zaczynamy o godz. 8 rano i kończymy popołudniu lub wieczorem. Czasem są to nawet godziny nocne. Ten proces trwa sześć dni w tygodniu po kilkanaście godzin, a ten jeden dzień wolny i tak często takim do końca nie jest. Mamy naprawdę mało czasu dla siebie i rodziny. Mam jednak to szczęście, że moja żona Kasia uwielbia piłkę nożną i rozumie moją pasję. Bierze na siebie wiele obowiązków domowych, dzięki czemu mogę spełniać się zawodowo. Uważam, że w tym pięknym zawodzie ważne jest, by mieć przy sobie kogoś, kto nas wspiera i rozumie, jak bardzo jest on wymagający oraz absorbujący.

Mniej czasu dla rodziny to jeden z minusów tego zawodu. A co jest w nim najtrudniejsze?

Dla mnie właśnie brak czasu dla najbliższych. To cień tej pracy, większy od porażek czy kryzysów w szatni. To są bowiem po prostu wyzwania, przed którymi stawia nas ten zawód.

Janusz Niedźwiedź sukcesywnie buduje swoją markę i kibice Widzewa czasem martwią się, czy nie zostawi go pan dla lepszej oferty...

Jestem skupiony tylko na tym, by osiągać sukcesy z Widzewem. Chciałbym pracować w nim jak najdłużej, ale – jak to w życiu bywa – nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość.

Skoro zostaje pan w Widzewie, to z jakim celem przystąpi ze swoimi piłkarzami do drugiej części rozgrywek?

Naszym zadaniem jest zwyciężanie, a nie kalkulowanie. Chcemy wygrywać robiąc to po swojemu i na naszych zasadach. Naszym celem jest również dalszy rozwój piłkarzy oraz naszego modelu gry. Wierzę, że dobrą, przemyślaną pracą osiągniemy wynik, który będzie satysfakcjonował nas i naszych kibiców.

Trener Janusz Niedźwiedź święta spędził na łonie rodziny, ale już 3 stycznia przyszłego roku wraca do pracy w klubie. Tego dnia piłkarze Widzewa wracają do przygotowań do rundy wiosennej ekstraklasy. Po tygodniu pracy w Łodzi widzewiacy 10 stycznia wyjadą na zgrupowanie do Turcji, które potrwa do 21 styczniay. Widzew rozegra w Turcji trzy mecze kontrolne.