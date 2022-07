Kawaleria powietrzna z Tomaszowa Mazowieckiego dostanie nowe śmigłowce. Pierwsze mogą trafić do jednostki już w przyszłym roku

Do 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim trafią 32 śmigłowce Leonardo AW149. Brygada będzie ich docelowym użytkownikiem, a nowoczesne maszyny zastąpią eksploatowane przez kawalerzystów śmigłowce W-3 Sokół – poinformowało nas Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych.

Harmonogram dostaw jest objęty tajemnicą, ale skądinąd wiadomo, że pierwsze helikoptery nowego typu mogą trafić do Tomaszowa już w przyszłym roku. Kiedy dwa tygodnie temu w zakładach lotniczych w Świdniku należących do włoskiego koncernu Leonardo podpisywano umowę na dostawę AW149, podano informację, że dostawy zostaną zrealizowane w latach 2023-2029, koszt to 8,25 mld zł.

Nowe śmigłowce realizować będą misje transportu żołnierzy, ich wsparcia z powietrza, ewakuacji, poszukiwania i ratownictwa w warunkach bojowych oraz transportu towarów i zaopatrzenia.

AW149 to nowa konstrukcja, ale nie jest zupełnie nieznana. W 2015 roku ten śmigłowiec przegrał rywalizację z francuskim Caracalem w przetargu na śmigłowiec wielozadaniowy dla Wojska Polskiego. Produkcję Caracali w Łodzi zablokowano jednak w 2016 roku za rządów PiS (formalnie z powodu braku porozumienia w sprawie offsetu), a AW149 wrócił teraz do gry, już bez przetargu.