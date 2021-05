Kibice chcą widzieć na alei Unii zwycięstwo ŁKS z Górnikiem

Będzie ich około 1.300, czyli 25 procent pojemności trybuny. Więcej być nie może, ale ważne że w końcu po kilkumiesięcznej przerwie, piłkarze i fani mają wreszcie szansę na w miarę normalny spektakl futbolowy. Fani pojawią się na niezwykle ważnym meczu, ŁKS zmierzy się bowiem z Górnikiem Łęczna (19.08). Piłkarze gospodarzy nie ukrywają, że liczą na ich doping.

Obie drużyny znajdują się na miejsca gwarantujących udział w barażach o PKOEkstraklasę, ale jeszcze do końca nie są pewne gry. Triumfator sobotniej potyczki praktycznie zapewni sobie baraże. Ważne jest też i to aby być jak najwyżej w grupie czterech drużyn, bo przypomnimy, ze trzecia ekipa jest gospodarzem potyczki z szóstą, a czwarta z piątą. Decydujący o awansie mecz odbędzie się na boisku zespołu wyżej plasującego się w tabeli rundy zasadniczej. Sobotni mecz będzie 16 oficjalnym starciem obu ekip w I i II lidze. Bilans jest nieco korzystniejszy dla łęcznian, którzy wygrywali sześciokrotnie. Pięć razy górą byli ełkaesiacy, a cztery spotkania kończyły się podziałem punktów. Bilans bramkowy to 16-14 dla Górnika. Tym razem nie ma zdecydowanego faworyta, bo obie drużyny wiosną nie błyszczą. Nieco wyżej stawiamy jednak szansę na wygraną zespołu trenera Ireneusza Mamrota. Dlaczego? Ełkaesiacy powinni dostać “skrzydeł” po triumfie w Niepołomicach z Puszczą 3:2 (0:1). Na dodatek, szkoleniowiec może liczyć na wszystkich prawie piłkarzy, a takiego komfortu nie ma Kamil Kiereś, trener Górnika.