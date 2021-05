Kibice ŁKS i Widzewa wracają na trybuny. Zobacz najpiękniejsze oprawy meczów ŁKS i Widzewa. Zdjęcia

UEFA sprzedaje bilety na finał Ligi Europy w Gdańsku. Na stadion w Letnicy będzie mogło wejść 9,5 tysiąca widzów

UEFA Europa League 2020/2021. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na finałowy mecz Ligi Europy na stadionie w Gdańsku. W Letnicy na żywo starcie dwóch czołowych drużyn kontynentu będzie mogło obejrzeć z trybun do 9,5 tysiąca osób. Bilety na to wydarzenie kosztują od 40 do 130 euro.