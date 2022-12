Kibice przepytają większościowego udziałowca Widzewa Tomasza Stamirowskiego

Tym razem w programie udział weźmie większościowy udziałowiec Widzewa Łódź, Tomasz Stamirowski, który odpowie na pytania kibiców.

Tomasz Stamirowski po raz pierwszy będzie gościem Robotniczego Talk-Show. Dla kibiców jest to niepowtarzalna okazja do tego, by zadać pytanie właścicielowi klubu. Pytania można kierować na twitterze w komentarzach pod informacją o programie.

Oto przykłady zadanych pytań:

1 Jaka jest sytuacja stosunków z miastem obecnie?

2czy klub będąc na 3 miejscu zmienił cel drużynie do osiągnięcia?

3 Czy przyjęcie Łotysza do klubu i ewentualne Ramireza nie wprowadzi kominów płacowych w klubie ?

4czy planujecie sprowadzić młodzieżowca czy postawicie na akademię?

Będzie ciekawie...

Robotniczy Talk-Show wyemitowany zostanie dziś o o godz. 19:10 na antenie WidzewTV. Gospodarzem programu będzie Jakub Dyktyński.

Piłkarze Widzewa przygotowują się natomiast do sobotniego spotkania z Chojniczanką Chojnice w Wiśniowej Górze. Jeżeli na przeszkodzie nie staną warunki atmosferyczne, to starcie z beniaminkiem pierwszej ligi rozpocznie się o godzinie 13. Takie sparingi, jak nadchodzący, czy poprzedni z Ruchem Lwów służą sprawdzeniu formy piłkarzy.

W meczu z Chojniczanką testom poddani będą kandydaci do gry w Widzewie. Krystian Szymocha jest właśnie na testach w drużynie piłkarskiego beniaminka ekstraklasy. 19-letni obrońca w tym sezonie jako zawodnik ŁKS Łagów zagrał w 17 spotkaniach III ligi.

Wychowanek Warty Zawiercie, w najbliższym czasie będzie trenował z pierwszą drużyną Widzewa. Po zakończeniu testów pion sportowy podejmie decyzję odnośnie przyszłości zawodnika. Od soboty na testach przebywa 25-letni łotewski pomocnik Andrejs Ciganiks. W bieżącym sezonie rozegrał siedem spotkań w słowackiej ekstraklasie w barwach FK DAC 1904 Dunajská Streda. Ponadto w reprezentacji Łotwy wystąpił w 39 meczach, w których strzelił dwie bramki. Nie jest wykluczone, że w sobotę pojawią się też inni kandydaci do gry w Widzewie.ą