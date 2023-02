Kibice Widzewa na długo zapamiętają atmosferę podczas meczu ze Śląskiem. Zdjęcia Dariusz Kuczmera

W niezwykłych okolicznościach piłkarze Widzewa pokonali Śląsk, a takie zwycięstwa smakują najlepiej. Czas płynął szybko, gole nie padały, ale widzewiacy grają do końca. Jak kiedyś potęgi europejskiego futbolu. Łodzianie dopisali do swojego dorobku trzy punkty, a kibice pełni wrażeń wrócili do domów. Zobacz zdjęcia kibiców na meczu Widzew - Śląsk.