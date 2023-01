Kibice Widzewa także dziś idą na mecz pomóc drużynie Widzewa. Mecz Widzewa z liderem

Dzięki trzem zwycięstwom w czterech ostatnich ligowych meczach Widzewiacy zdobyli bardzo cenne punkty w walce o czołową ósemkę FOGO Futsal Ekstraklasy, która na koniec fazy zasadniczej zapewni sobie awans do fazy play-off. Gdy dodamy do tego styczniową wygraną 6:5 z Constractem II Lubawa w Pucharze Polski, to podsumowanie ostatnich kilku tygodniu w wykonaniu ekipy Marcina Stanisławskiego wypada zdecydowanie na plus. Pierwszy zespół z Lubawy, aktualny lider wyścigu po futsalowe mistrzostwo Polski, będzie kolejnym rywalem Widzewiaków w walce o ligowe punkty. Łodzianie przystąpią do tego spotkania po czwartkowej porażce 1:2 z Legią Warszawa.

Moja bramka to jednak było za mało. Powinniśmy od początku narzucić rywalowi swój styl gry, tymczasem, mówiąc kolokwialnie, nasze głowy zostały w szatni i straciliśmy gole w dość przypadkowy sposób, po naszych błędach. Mecz był bardzo naładowany emocjami, atmosfera na trybunach także była gęsta. Przed własną publicznością postaramy się zmazać tę plamę: zagramy z ogromną determinacją i w meczu ze zdecydowanym faworytem zostawimy na boisku serce – mówi Jan Dudek, zawodnik Widzewa Łódź Futsal.