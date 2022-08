Kibice Widzewa wybierają się do Wrocławia. Zobacz co piszą w mediach. Ostro!

Oto post na profilu Ultras Widzew:

Drodzy fanatycy,

w mediach od południa zaczęła krążyć wiadomość o tym, że DZIEŃ PRZED MECZEM klub z Wrocławia podjął decyzję o niewpuszczaniu kibiców Łódzkiego Widzewa na jutrzejszy mecz ze śląskiem z rzekomej obawy przed sympatykami RTS. Powody ,które podawane są przez tamtejszy klub oraz media, są żałosne. Wszyscy dobrze wiemy, że pod stadionem wksu race odpalać mogli kibice z Pcimia dolnego krzycząc Widzew, to samo tyczy się malowania grafitti śląska. Tym samym hasło „Piłka nożna dla kibiców” z którym utożsamiają rzekomi „ludzie zasad” staje się jednym wielkim mitem i farmazonem. U nas nic się nie zmienia.

Na wyjazd jedziemy normalnie!

DO ZOBACZENIA JUTRO!

WSZYSCY NA CZERWONO!🇦🇹

'TAK WIDZEWA NIE LUBICIE, ŻE NAS WPUŚCIĆ SIĘ BOICIE!'

A oto kilka komentarzy kibiców Widzewa pod oficjalnym postem klubu na Facebooku:

1. Jedziemy pod stadion niech nas słyszą bądźmy 12 zawodnikiem

2. I tak będzie nas tam mnogo.. z tym że w ich sektorach

3. Skandal. Klub nasz też delikatnie odpowiedział.

4. To niech zamkną ten stadion jak im kibice przeszkadzają!!!

5. Słabo. Bez kary nie móc wejść. Czyżby się czegoś obawiali

6. za takie numery powinna być k... kara i to taka,żeby się odechciało.

7. Za takie decyzje POWINIEN być WALKOWER !! (...) OBECNOŚC KIBICOW GOŚCI JEST JEDNYM Z WYMOGÓW LICENCYJNYCH !

A nie jakimś widzimisię DEBILA !!!

8. Matko boska dobrze, że we Wrocławiu nie ma dwóch klubów jak WIDZEW i *ks, bo by miasto zamknęli...patologia...

WIDZEW GRAJ!

9. Przecież jakby regulaminowo otworzyli sektor gości (5% pojemności), to przyjezdnych byłoby więcej niż kibiców Śląska