Kiedy jest dzień nauczyciela? Zobacz mądre i nieoklepane życzenia z tej okazji. Co życzyć nauczycielowi w dniu jego święta 5.10.2021?

Każdemu uczniowi radość się udziela,

gdy zbliża się Dzień Nauczyciela.

Z okazji tego zaszczytnego Święta

niech każda buzia będzie uśmiechnięta.

Wszyscy nasi kochani nauczyciele,

dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele.

Za naukę, za trud, jaki jest wkładany,

przeogromny bukiet życzeń składamy.

Życzenia szczere, prawdziwe z uczniowskich serc płynące

jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące na polskiej łące.

***

Wykształcenie to dobro, którego

nic nie jest w stanie nas pozbawić.

W podziękowaniu, za trudną pracę

i wskazanie właściwej drogi,

życzymy dużo wytrwałości

i dalszych sukcesów zawodowych.

***

Życzę naszej drogiej Pani,

by każdy dzień był miły dla niej,

by ranny budzik srebrne dźwięki

układał dla niej w takt piosenki,

by zaczynała dzień wesoła

i żeby znikła zmarszczka z czoła,

by wiatr jej pachniał,

śmiech jej szumiał,

by każdy w klasie ją rozumiał.

DZIEŃ NAUCZYCIELA 5 PAŹDZIERNIKA