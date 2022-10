Kiedy Widzew jest najgroźniejszy? Kiedy strzela najwięcej bramek?

Przez kolejne trzy dni podopieczni Janusza Niedźwiedzia będą trenować w godzinach przedpołudniowych, a zajęcia będą zamknięte dla publiczności. W piątek rano przed treningiem odbędzie się briefing prasowy z udziałem trenera i jednego z zawodników. Mecz z Zagłębiem Lubin zaplanowano na niedzielę 16 października. Pierwszy gwizdek zabrzmi na stadionie przy al. Piłsudskiego o godz. 15.

Na meczach Widzewa padło do tej pory 27 goli. Szesnaście łodzianie zdobyli, jedenaście stracili. Mniej padło tylko na meczach Lecha (21, ale jedno spotkanie mniej), Warty (23), Cracovii (24), Zagłębia (26), tyle samo goli co na mecz łodzian padło na spotkaniach Radomiaka i Piasta. Oto wszyscy strzelcy goli dla Widzewa: 4 bramki - Bartłomiej Pawłowski, Jordi Sanchez, 2 - Dominik Kun, Patryk Lipski, 1 - Karol Danielak, Marek Hanousek, Kristoffer Hansen, Jakub Sypek.

Kiedy widzewiacy strzelają bramki? W pierwszej połowie strzelili pięć bramek: z Pogonią (19 minuta), z Lechią (12), z Wisłą (5), Cracovią (4), z Piastem (27). Jedenaście razy strzelili gole w drugich połowach: z Jagiellonią (72, 84), Lechią (71), z Legią (90+10), z Wartą (90+3), z Wisłą (54), Cracovią (53), ze Stalą (53, 82, 87), z Piastem (82). Wygląda na to, że Widzew najgroźniejszy jest po 50 minutach gry.

A kiedy Widzew traci gole? Wpierwszej połowie widzewiacy stracili pięć bramek: z Pogonią (45), Lechią (5 i 40), Legią (30, 42), w drugiej połowie – sześć: z Pogonią (71), Lechią (86), Wisłą (90), z Lechem (80, 81), Piastem (90).

Ze stadionu, gdy gra Widzew, nie wolno wychodzić przed końcem. W przedziale czasowym 80-90 minuta Widzew strzelił sześć goli i stracił pięć. ą