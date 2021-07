Kolarstwo. Wojtek Pukowski z Tramwajarza Łódź nie zwalnia

Bardzo dobrze zaprezentował się Wojciech Pukowski zawodnik Klubu Kolarskiego Tramwajarz w Łodzi.

Wojciech Pukowski zajął drugie miejsce na pierwszym etapie jazdy indywidualnej na czas oraz trzecie miejsce na trzecim etapie wyścigu ze startu wspólnego. To bardzo duże osiągnięcia, dające dowód o wielkim talencie zawodnika.

– Wracając do domu po wyścigu Wojtek zwierzył się trenerowi Jarkowi Rębiewskiemu, że bardzo podoba mu się wchodzenie na podium i odbieranie nagród – informuje Jerzy Bednarek, dyrektor Klubu Kolarskiego Tramwajarz w Łodzi. – Jest to też ważna cecha u sportowców.

Czekamy na kolejne informacje o sukcesach kolarzy z Łodzi.