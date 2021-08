Kolejne sukcesy karateków KS Olimp Łódź z #teamTME. Najlepsza sędzia z Łodzi

Brązowym medalistą został startujący w kategorii kumite indywidualne juniorów + 76 kg Hubert Jarocki. W drodze do podium Polak pokonał reprezentantów Słowenii oraz Danii. Przegrał dopiero z Macedończykiem, który ostatecznie sięgnął po złoty medal. Jarocki w repasażu zwyciężył z Łotyszem Artiomem Jermolaevem, dzięki czemu wywalczył brązowy krążek.

Dłuższą drogę do medalu musiał pokonać Dominik Dziuda. W kategorii kumite indywidualne juniorów - 61 kg zawodnik KS Olimp Łódź pokonał zawodników z Włoch, Finlandii i Azerbejdżanu. Dziuda przegrał dopiero z Rosjaninem Akhmedovem. Polak mógł jednak powalczyć o brązowy medal w repasażach, co ostatecznie mu się udało. Najpierw wygrał z Serbem Mihajlo Markoviciem, a w decydującym pojedynku zwyciężył z Gruzinem Iką Sulamanidze.

Tampere było szczęśliwe także z innego powodu. Sędzia Ewa Lewandowska (Olimp Łódź) uzyskała najwyższe uprawnienia sędziowskie EKF Kata i Kumite. Warto podkreślić, że osiagnęła najlepszy rezultat spośród wszystkich zdających sędziów EKF.

Trwają zapisy do KSOlimp do nowych grup dla początkujących. Zapisy: ksolimp.sportsmanago.pl/rekrutacja.