Kolejny mistrz świata siatkarzem PGE Skry Bełchatów

31-letni zawodnik, który mierzy 208 cm wzrostu, urodził się w Lęborku, gdzie rozpoczął swoją przygodę z siatkówką. Poważne granie dla atakującego rozpoczęło się jednak w 2011 roku, kiedy to został zawodnikiem Jokera Piła. Następnie grał w AZS UAM Poznań, KPS Siedlce, Treflu Gdańsk, Asseco Resovii, a w ostatnim sezonie reprezentował Indykpol AZS Olsztyn.

W klubowej karierze Schulz dwukrotnie wywalczył Puchar Polski (2015, 2018), a w mistrzostwach Polski zdobył srebrny (2015) i brązowy (2018) medal, a także krajowy Superpuchar (2015). Największym sukcesem atakującego jest jednak mistrzostwo świata, które wywalczył wspólnie ze swoimi kadrowymi kolegami w 2018 roku.

Doświadczony atakujący w najbliższym sezonie będzie grał w PGE Skrze, z którą podpisał roczny kontrakt. Przypomnijmy, że na swojej pozycji będzie rywalizował z Serbem Aleksandrem Atanasijeviciem.

- PGE Skra to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. Fajnie byłoby coś w przyszłym sezonie osiągnąć i zapisać się na karcie historii bełchatowskiej drużyny. Nasze rozmowy nie były długie, można powiedzieć, że dynamiczne. Szykuje nam się doświadczona drużyna i każdy z nas będzie chciał dać od siebie to, co pomoże drużynie sukces - mówi Damian Schulz.