Kolejny trener Widzewa. Karuzela trenerów Widzewa potężna niczym Diabelski Młyn

I dalej, w artykule Szymona Janczyka jest napisane: „Nie będzie przesadą stwierdzenie, że łodzianie sondowali już właściwie większość wolnych szkoleniowców z doświadczeniem na szczeblu centralnym. Wynika to w dużej mierze z tego, że na radar Widzewa łatwo trafić, bo klubem zarządza tak wiele osób, że każdy podsuwa swoje propozycje. Wśród nich byli już Krzysztof Brede oraz Artur Skowronek. Pojawiało się także nazwisko Łukasza Surmy. Z tego co słyszymy teraz pojawił się temat zatrudnienia Marka Gołębiewskiego. I jest on konkretny. Co to za szkoleniowiec? Znów możemy powiedzieć – młody, zdolny”.

Marek Gołębiewski to były piłkarz, grał m.in. w Świcie Nowy Dwór w ekstraklasie i mierzył się w Łodzi z Widzewem (2:2). Grał też w Grecji, a jako trener pracował z młodzieżą w Escoli Varsovia, a w tym sezonie zasłynął doskonałą robotą w Skrze Częstochowa, choć w maju został zwolniony.

Poczekamy, zobaczymy.

Krzysztof Brede, Janusz Niedźwiedź, Artur Skowronek, Łukasz Surma, Adrian Stawski, Marek Gołębiewski – karuzela trenerska ludzi kojarzonych z Widzewem jest duża jak Diabelski Młyn w dobrej klasy Lunaparku.