Kolizja drogowa w Bukowcu Opoczyńskim. Samochód wjechał w bariery energochłonne

Kolizja w Bukowcu Opoczyńskim

Do zdarzenia doszło 1 grudnia o godz. 6.45 w Bukowcu Opoczyńskim. 56-letni kierujący oplem merivą jechał za szybko, stracił panowanie nad pojazdem i w konsekwencji podróż zakończył na barierze energochłonnej. Na szczęście w kolizji nikt nie ucierpiał.

- W tym przypadku skończyło się jedynie na mandacie karnym dla kierowcy - informuje asp. szt. Barbara Stępień z KPP w Opocznie. - Jednak jak pokazuje życie, często takie zdarzenia mają swój tragiczny finał. Dlatego kolejny raz apelujemy do kierowców o zdjęcie nogi z gazu. Prosimy o dostosowanie prędkości do aktualnych warunków pogodowych i bezwzględne przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości.

Rzeczniczka dodaje, że pomimo kierowanych apeli nie każdy kierowca tak do końca zdaje sobie sprawę, że brawura, nadmierna prędkość to najczęstsze przyczyny wypadków drogowych. Policjanci drogówki praktycznie każdego dnia zatrzymują kierowców do kontroli, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość, czy to w terenie zabudowanym, czy też niezabudowanym. Praca policjantów w tym zakresie ma przede wszystkim studzić zapędy kierowców, którzy mylą drogi z torami wyścigowymi.