Koncern kosmetyczny Wella tworzy w Łodzi centrum usług. Będą nowe miejsca pracy

- Stworzenie Centrum Usług Wspólnych to bardzo ważny projekt dla Wella Company, a Łódź była doskonałym wyborem dla naszej inwestycji: zarówno partnerzy, jak i infrastruktura w zupełności odpowiadają naszym potrzebom - mówi Natalia Lisina, dyrektor generalny firmy Wella Company na Europę Wschodnią. - To miasto o silnych korzeniach przemysłowych, o wysokim poziomie wykształcenia, które owocuje wieloma wykwalifikowanymi specjalistami. Uważamy, że inwestycja w tym regionie to nie tylko duża korzyść dla nas, ale także ogromna szansa na rozwój Łodzi. Dlatego też jesteśmy dumni, że właśnie tutaj powstanie Centrum Usług Wspólnych i bardzo doceniamy wsparcie, jakie otrzymaliśmy od władz miasta. Jesteśmy przekonani, że ta inwestycja przyczyni się do powstania potencjału biznesowego dla mieszkańców Łodzi i posłuży im przy podejmowaniu ważnych decyzji zawodowych - dodaje Natalia Lisina.

Firma Wella Company, znana z produkcji kosmetyków do pielęgnacji włosów, planuje otwarcie w Łodzi Centrum Usług Wspólnych. Poszukiwani będą nowi pracownicy, przede wszystkim specjaliści i menedżerowie. Wella zamierza zatrudnić w stolicy naszego województwa fachowców z zakresu finansów oraz IT.

Wella to kolejny inwestor, którego do prowadzenia biznesu w Łodzi przekonała lokalizacja miasta. Podobny potencjał dostrzegło już wiele światowych marek, które uruchomiły w Łodzi podobne ośrodki.

- Marka naszego inwestora, czyli Welli, nawiązuje w swojej nazwie do niemieckiego słowa „fala”, a charakterystyczny logotyp marki ilustruje postać kobiety z pofalowanymi włosami. Taką identyfikację marki wprowadzono w 1924 r. W tym czasie symbolem Łodzi były pracujące w przemyśle włókienniczym kobiety, wtedy również do powszechnego użycia został przywrócony historyczny herb miasta - łódka - podkreśla Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi. - Mam nadzieję, że fala inwestycyjna, która podnosi dzisiaj Łódź, będzie się już tylko wzmagać. Wraz z Wellą napływają do naszego miasta wysokojakościowe miejsca pracy w usługach, czyli coś bez czego żadne miasto z aspiracjami nie może się dzisiaj obejść. Mam nadzieję, że Wella w pierwszych miesiącach działania w Łodzi szybko skompletuje poszukiwaną załogę i będzie to początek udanej współpracy partnerów, którzy z wielu względów pasują do siebie idealnie.