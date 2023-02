Koncert Alicji Majewskiej w Łodzi. Legenda polskiej piosenki zaśpiewa utwory Korcza i Andrusa w teatrze Wielkim już w tę niedzielę

"Piosenki Korcza i Andrusa" to album będący refleksyjną, miejscami nostalgiczną podróżą w przeszłość, ale też pogodnym, doprawionym odrobiną szaleństwa spojrzeniem na życie z perspektywy – jak mówi o sobie cała trójka – koneserów kolejnego dnia. Choć u Majewskiej, Korcza i Andrusa ważne są nie tylko te dni, których jeszcze nie znamy, ale także, jak śpiewa Alicja - "wszystko, co kiedyś było i jest", to, co składa się na nasze małe światy, na to, jacy jesteśmy" - pisze o nowym krążku organizator koncertu Alicji Majewskiej.