Koncert zespołu Lady Pank w łódzkim klubie Wytwórnia ZDJĘCIA

Założoną w 1981 roku przez gitarzystę i kompozytora (okazyjnie także wokalistę) Jana Borysewicza i autora tekstów Andrzeja Mogielnickiego formację, oprócz lidera, współtworzą obecnie wokalista Janusz Panasewicz, perkusista Kuba Jabłoński i basista Krzysztof Kieliszkiewicz.

Jubileuszowa trasa to oczywiście największe przeboje zespołu, ale niezmienna energia, wynikająca z wiary w gitarowe granie. Podczas wieczoru reprezentujący kilka pokoleń fani usłyszeli również kilka utworów z najnowszego, tegorocznego krążka muzyków - "LP40", nawiązującego do jubileuszu czterdziestolecia formacji. Zabawa była przednia, nie zabrakło chwil nostalgii, ale również przekonania, że Lady Pank jeszcze niejedno może swoim słuchaczom zaproponować. Rock and roll ma się ciągle dobrze.