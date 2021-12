Koncert zespołu The Cure w przyszłym roku w Łodzi

Muzycy The Cure wystąpią 20 października w krakowskiej Tauron Arenie i 21 października w Atlas Arenie w Łodzi - to powrót do łódzkiej hali po koncercie jesienią 2016 roku. Grupa przyjedzie do naszego kraju w ramach trasy „Euro 2022”.

Zespół The Cure - pod wodzą gitarzysty i wokalisty Roberta Smitha - powstał w roku 1976 w Crawley w hrabstwie West Sussex w Anglii. Ich pierwszy występ po rozmaitych przestasowaniach w składzie odbył się w 1978 roku. W tym samym roku ukazał się debiutancki album „Three Imaginary Boys”, z którego pochodzi przebój „Boys Don’t Cry”. Kolejne dwa krążki to „Seventeen Seconds” (1980) i „Faith” (1981), a w 1982 roku pojawiło się jedno z najważniejszych wydawnictw grupy - „Pornography”.

Później The Cure nagrywali lżejsze, popowe przeboje, jak „The Walk”, czy „The Lovecats”, by w 1989 roku wydać album należący do najważniejszych w historii muzyki rockowej - „Disintegration”, m.in. z przebojem „Lullaby”. Lata 90. przyniosły hit „Friday I’m In Love”. W 2000 roku ukazał się świetnie przyjęty album „Bloodflowers”. Ostatnia jak do tej pory płyta The Cure, czyli „4:13 Dream”, pochodzi z 2008 roku.