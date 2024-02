Koniec zimy w Manufakturze. To już ostatni dzień pracy lodowiska na rynku. Szansa na jazdę tylko w niedzielę do wieczora!

Niedziela 11 lutego to ostatni dzień lodowiska w Manufakturze w Łodzi

To nasza pierwsza wizyta na lodowisku w tym sezonie. Wcześniej nie mogłyśmy się wybrać - mówiły dwie młode łyżwiarki. Jak przyznały jazda na lodzie po raz pierwszy po długiej przerwie jest jednak pewnym wyzwaniem. - Trzeba na nowo przyzwyczaić się do łyżew na nogach - relacjonowały.

W jeździe to jednak nie przeszkadzało.

Tymczasem nie brakuje chętnych, którzy chcą skorzystać z ostatnich chwil na lodzie. Przez całą sobotę na lodowisku byli chętni do jazdy. Nie brakowało dzieci stawiających pierwsze kroki, rodziców, jeżdżących w grupkach nastolatków i dorosłych par. Pogoda sprzyjała, ale zbliżająca się wiosna robiła swoje - gdy po południu wyszło słońce, na tafli zaczęła się pojawiać woda.

Na łyżwy w Manufakturze można się wybrać do godz. 21, lodowisko czynne jest w godz. 10-21, w tym czasie są też przerwy na konserwację lodu. Jeśli mamy własne łyżwy to wstęp na lodowisko kosztuje 20 zł, razem z wypożyczeniem łyżew 25 zł. Za kolejne 15 zł kosztuje wypożyczenie pingwinka do nauki jazdy.

Także przez całą niedzielę na Bombonierce przy ul. Stefanowskiego 21 naukę jazdy na łyżwach i animacje organizuje Zimowy PGE Narodowy. O godz. 11.30 i 13.15 będą zajęcia dla dzieci, o godz. 15 i 16.45 dla dorosłych, zaś o godz. 18.30 dyskoteka na lodzie z 4FUN.TV. Bilet normalny kosztuje 20 zł, ulgowy 15 zł, wypożyczenie łyżew 10 zł.