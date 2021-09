Konrad Reszka z Widzewa, jak Jerzy Dudek w Realu Madryt. Mecz GKS Tychy w czwartek

Choć bohaterami meczu byli strzelcy goli, to szkoleniowiec łodzian wiele czasu poświęcił aktorowi drugiego planu, czyli Konradowi Reszce, rezerwowemu bramkarzowi Widzewa.

– Nie jest łatwo być drugim bramkarzem, a podobny przykład dał Jerzy Dudek, który w Realu Madryt był świadomy swojej roli, ale zawsze był profesjonalistą. Dlatego, gdy usłyszałem skandowanie nazwiska Konrada to przeszły mi po plecach ciarki. To jest właśnie wsparcie dla zawodnika - mówił trener Janusz Niedźwiedź.

Oficjalna strona klubu widzew.com przypomina, że Konrad Reszka wybiegł w pierwszym składzie Widzewa, zastępując Jakuba Wrąbla. 23-latek był przygotowywany do tego wejścia, bo sztab miał przesłanki świadczące o tym, że Wrąbel może nie wystąpić w spotkaniu z GKS Katowice. - To był drobny uraz, który powodował, że Kuba mógł wyjść na rozgrzewkę, ale baczni obserwatorzy mogli zauważyć, że jest problem. Trwały starania, by zagrał w tym meczu, ale przed samym zejściem bramkarzy z rozgrzewki podjęto decyzję o wystawieniu Konrada w pierwszym składzie w jego miejsce. Warto dodać, że wcześniej przekazywaliśmy mu, że jesteśmy zadowoleni z jego postawy – dodał trener Janusz Niedźwiedź.

Szkoleniowiec w rozmowie z Marcinem Tarocińskim przeanalizował poszczególne bramki zdobyte przez widzewiaków w trakcie piątkowego meczu. Szczególną uwagę trener Janusz Niedźwiedź zwrócił na gola nr 3. - Jeśli chcemy grać w ten sposób, musimy podnosić głowę. Trzecia bramka mnie cholernie ucieszyła, nie tylko dlatego, że Bartek Guzdek dobrze podał piłkę, ale dlatego, że autorem gola był Mateusz Michalski, któremu bardzo brakowało tej bramki. Mateusz to fajny gość, który ciężko pracuje na treningach, dochodził do sytuacji, ale brakowało mu zwieńczenia w postaci gola - ocenił trener pierwszej drużyny Widzewa Łódź.

W trakcie programu poruszono również sytuację zdrowotną w zespole. - Przemysław Kita nie będzie do dyspozycji we wrześniu, bo w jego przypadku nie będziemy nic przyspieszać nawet o pięć minut, a co dopiero o kilka dni lub tydzień. Czekamy na moment, gdy Przemek będzie gotowy zdrowotnie, ale też mentalnie, by wyjść na boisko bez obawy o nogę. Natomiast reszta zawodników wraca normalnie do treningów - usłyszeliśmy na antenie Widzew.FM.