Korona - Widzew 0:1. Henrich Ravas obronił karnego, gol w doliczonym czasie

Między trzecim a dziewiątym miejscem w najwyższej klasie rozgrywkowej są bardzo małe różnice punktowe. Po dwóch porażkach łodzianie musieli zapunktować, by nie wpaść do środka tabeli. To się udało.

W pierwszej połowie widzewiacy byli stroną dominującą. Gole mogli zdobyć Ernest Terpiłowski w 17 minucie, Patryk Stępiński w 20, a zwłaszcza Jordi Sanchez w 36 minucie. Hiszpan umieścił nawet piłkę w siatce, ale po analizie VAR sędziowie uznali, że był na spalonym w momencie otrzymania piłki od Serafina Szoty.

Po zmianie stron, w 58 minucie sędzia podyktował karnego z kapelusza dla Korony. Uznał, że Martin Kreuzriegler faulował Miłosza Trojaka. Oliwa nieżywa - chciałoby się rzec, bo Henrich Ravas kapitalnie obronił karnego Bartosza Śpiączki. Rzucił się w prawą stronę i wybił piłkę.

Na szczęście do końca meczu nic tak niespodziewanego Widzewowi się nie przytrafiło. Kibice Widzewa, którzy licznie przybyli do Kielc i dopingowali wspaniale, cieszyli się z wygranej.

Oto bowiem zaraz po ogłoszeniu przez sędziego doliczonego czasu gry, piłkarze Widzewa zaatakowali. Mato Milos przeprowadził błyskotliwą akcję, minął w polu karnym rywala i atomowym strzałem o mało nie rozerwał siatki bramki Korony. Miał nosa trener Janusz Niedźwiedź, wystawiając tego gracza od początku tego spotkania. To pierwszy gol Chorwata w barwach Widzewa.

Łodzianie kończą rundę z dorobkiem 29 punktów: 9 zwycięstw, 3 remisy, 6 porażek. To była zaskakująco udana runda.