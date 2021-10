Korona - Widzew 0:1. Złoty nos Montiniego, Widzew zdziesiątkowany przed derbami z ŁKS

Szlagierowy mecz wicelidera z liderem zaczął się od szaleńczych ataków gospodarzy. Kielczanie zepchnęli Widzew do obrony, a najlepszą okazję gospodarze mieli w 3 minucie. Po wrzutce z rogu Adrian Danek strzelił głową w poprzeczkę bramki Widzewa. W 10 minucie Jakub Wrąbel uratował Widzew, rzucając się pod nogi Jacka Podgórskiego. Bramkarz Widzewa, jak się później okazało, grał bezbłędnie.

Dwie minuty później Marek Hanousek został ukarany żółtą kartką, była to jego czwarta kartka w tym sezonie, co wyklucza wiodącego zawodnika Widzewa z udziału w derbach. To dopiero pierwsze osłabienie przed meczem z ŁKS.

W miarę upływu czasu gospodarzom zaczęło brakować sił i gra się wyrównała. Kielczanie coraz częściej faulowali. W 45 minucie były widzewiak Marcel Gąsior sfaulował tuż przed polem karnym Juliusza Letniowskiego. Sam poszkodowany ustawił piłkę i uderzył na bramkę gospodarzy. Piłka po drodze uderzyła w nos stojącego Mattię Montiniego i wpadła do siatki. Włoch potrzebował pomocy lekarskiej i pierwszą połowę kończył z tamponem w nosie.

Po przerwie gra się wyrównała, ale wielką nieodpowiedzialnością popisał się Juliusz Letniowski. W ciągu trzech minut, w 60 i 63, został ukarany żółtymi kartonikami. Musiał opuścić boisko, osłabiając drużynę. Dla Letniowskiego to trzecie i czwarte żółte kartoniki, które też eliminują ważnego zawodnika z gry przeciwko ŁKS.

Jakby nieszczęść było mało, jeszcze w pierwszej połowie z powodu urazu boisko musiał opuścić Krystian Nowak. Dzielnie zastąpił go Tomasz Dejewski.

Korona w przewadze atakowała, ale nie była w stanie pokonać rewelacyjnego w bramce Widzewa Jakuba Wrąbla. Obronił kilka razy w nieprawdopodobnych sytuacjach.

Po meczu Daniel Tanżyna mówił: Jestem dumny z drużyny. Teraz przed nami derby i od poniedziałku przygotowujemy się do tego ważnego meczu!

Na słowa pochwały zasługuje też duża grupa kibiców Widzewa, która wspierała zespół z trybun Suzuki Areny w Kielcach.