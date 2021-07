Korona - Widzew. Kibice krytykują taką grę drużyny Widzewa. Zdjęcia

Tragicznie to wygląda, jesteśmy kandydatem do spadku - tak komentowali grę Widzewa w meczu z Koroną kibice łódzkiej drużyny.

I jeszcze jeden komentarz: Ja nie oczekuje od nich cudów, awansów i wygranych wszystkich meczów, ale jako kibic mam prawo oczekiwać że w każdym meczu zostawią serce na boisku. chce zobaczyć Widzewski charakter, póki co widzę dno

Widzewiacy już w 2 minucie stracili pierwszego gola. Piłkę w środku pola stracił Juliusz Letniowski. Kontrę przeprowadziła Korona. W pole karne wbiegł Jacek Podgórski i przez nikogo nieatakowany (Karol Danielak był daleko) strzelił płasko po długim rogu i przy biernej postawie Konrada Reszki umieścił piłkę w siatce.

Po kwadransie gry było już 2:0 dla Korony. Radosław Gołębiowski pozwolił na dośrodkowanie z lewej strony. Piłka trafiła na głowę Adama Frączczaka i ten, mimo asysty Krystiana Nowaka, strzelił głową nie do obrony.

Wynik do końca nie uległ zmianie. Najlepszą okazję łodzianie mieli w 53 minucie. Po akcji Pawła Tomczyka strzelał Patryk Stępiński, ale piłka po tym uderzeniu trafiła w słupek. W 65 minucie Kacper Karasek strzelał w podobnej sytuacji, jak przy pierwszej bramce Korony, ale jego strzał obronił Dariusz Szczerbal.