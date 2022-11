Korona - Widzew. Trener łodzian o zmianach kadrowych i transferach

Trener Janusz Niedźwiedź mówił przed meczem z Koroną: - Po ostatnim meczu czuliśmy niedosyt, złość, ale możemy mieć tylko pretensje do siebie. Porażki uczą i sprowadzają na ziemię. Tak jak po zwycięstwach nie chodziliśmy i nie celebrowaliśmy wygranych, tak po porażkach skupiliśmy się na pracy. Musimy w Kielcach utrzymać dyscyplinę taktyczną przez cały mecz.

Pojawiły się głosy, że trener Widzewa zaczął mieszać w defensywie i stąd porażka z Radomiakiem.

- Każdy ma prawo do swojej opinii, ja nie walczę z opiniami. Wielokrotnie już słyszałem różne opinie, a drużyna broniła się wynikami. W ostatnim meczu z prawej strony mieliśmy 80 procent akcji, czyli tam, gdzie występował teoretycznie nienaturalny wahadłowy, czyli Patryk Stępiński. W każdym tygodniu pracujemy nad nowymi elementami, one są nie zawsze widoczne z perspektywy trybun. To nie jest tak, że się wszystko wywraca do góry nogami.

Czy nie obawia się Pan zmian kadrowych i odejścia zawodników, pojawiła się przecież informacja o zainteresowaniu Sanchezem?

- Lubię tę pytania, czy nie obawiam się - mówi trener Widzewa. - To jest sport, tu może się wszystko wydarzyć. Nie warto sobie tym zawracać głowy, jesteśmy skoncentrowani na meczu z Koroną.

Jaki jest plan na najbliższe miesiące?

- Po ostatnim meczu drużyna dostaje wolne - zakończył trener Niedźwiedź. - Później zawodnicy będą mieli czas, żeby odpocząć.