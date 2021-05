Koronawirus a wakacje 2021. Dokąd mogą wyjechać zaszczepieni i ozdrowieńcy? Gdzie nie trzeba przechodzić kwarantanny? Dokąd bez testu?

Podobnie obserwacje mają pracownicy biur podróży Itaka.

- Od około dwóch tygodni nastąpił wyraźny wzrost zainteresowania wyjazdami wakacyjnymi, co ma odbicie w statystykach sprzedaży - mówi Piotr Henicz, wiceprezes biura podróży Itaka i zarazem wiceprezes Polskiej Izby Turystyki oraz Polskiego Związku Organizatorów Turystyki. - To wyraźny sygnał, że Polacy pragną powrotu do swoich wakacyjnych zwyczajów, a w tym sezonie są to wyjazdy szczególnie wyczekane. Najpopularniejsze kierunki to Grecja, Turcja, Egipt, Hiszpania, Albania, Portugalia, Włochy i Bułgaria, z destynacji egzotycznych Zanzibar, Malediwy i Dominikana, popularnością cieszy się także Chorwacja z dojazdem własnym.