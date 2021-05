Koronawirus. Od wtorku otwarcie centrów handlowych. Zobacz, co przygotowały i promocje dla klientów. Można też wygrać karty na zakupy

Od wtorku otwarte będą wszystkie sklepy, w tym: odzieżowe, obuwnicze, budowlane i z wyposażeniem do domu, a także sportowe, z elektroniką i jubilerskie. Pracować będą też wyspy handlowe i punkty usługowe.

Z tej okazji Manufaktura organizuje ponowne otwarcie centrum, akcja zaczyna już w nocy z 3 na 4 maja.

– Na kilku tysiącach aut łodzian pojawią się specjalne zawieszki akcji Shop Must Go On - mówi Monika Langner, rzecznik centrum. - Ta kolorowa zawieszka to voucher uprawniający do wzięcia udziału w programie cashback – 4 maja wystarczy zrobić zakupy w dowolnym sklepie w Manufakturze za minimum 50 zł, a następnie okazać paragon i zawieszkę w punkcie zlokalizowanym w rotundzie galerii handlowej. Nagrodą jest zwrot części pieniędzy na kartę podarunkową Manufaktury.