Koronawirus. Rośnie zapotrzebowanie na magazyny. Ile zarabiają magazynierzy w województwie łódzkim, ile w pozostałych regionach kraju? DANE

W pierwszej połowie tego roku, jak wynika z raportu firmy CBRE, firmy wynajęły niemal 2,43 mln mkw powierzchni magazynowej, o 25 proc. więcej więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W kraju mamy już ponad 19,5 mln mkw powierzchni przemysłowo-logistycznej, a do końca tego roku ma być jej ponad 20 mln mkw. W województwie łódzkim magazyny i centra logistyczne zajmują ok. 3 mln mkw.

W budowie jest obecnie ponad 1,9 mln mkw magazynów, z czego w samym województwie łódzkim blisko 100 tys. mkw. Najwięcej tego typu obiektów buduje się na Mazowszu - blisko 417 tys. mkw. Spośród największych transakcji najmu magazynów w kraju w pierwszej połowie tego roku aż cztery dotyczą województwa łódzkiego, z czego dwie nowych umów, a dwie przedłużenia dotychczasowych. Nowe umowy to wynajęcie 73 tys. mkw w kompleksie Hillwood Łódź Górna oraz 52 tys. mkw przez Lidla w Exeter Park Stryków. LPP przedłużyło natomiast najem 46,6 tys. mkw w Segro Logistics Park Stryków, a FM Logistic 37 tys. w centrum logistycznym P3 w Piotrkowie.

Magazynierzy to jedni z bardziej poszukiwanych obecnie pracowników. Tylko na jednym portalu internetowym w zakładce praca można znaleźć 469 ofert zatrudnienia magazynierów w województwie łódzkim. Wymagania i stawki są bardzo zróżnicowane, wiele zależy od dodatkowych umiejętności i uprawnień, choćby do obsługi wózka widłowego. Młodszy operator wózka widłowego może liczyć na pensję w wysokości ok. 3,1 tys. zł brutto na start, a osoba zajmująca się zbieraniem zamówień i pakowaniem ubrań w jednym z łódzkich magazynów zarobi nie więcej niż 2944 zł brutto. W Skierniewicach zaś magazynier i operator wózka widłowego w jednym otrzyma od 4,2 do 4,6 tys. zł brutto miesięcznie.