Koronawirus w powiecie wieluńskim. 68 mandatów i 771 pouczeń w czerwonej strefie ZDJĘCIA

- Policjant interweniujący na miejscu decyduje, jaką formę represji przewidzianą prawem zastosuje. Może być to mandat karny w wysokości do 500 zł , pouczenie lub też, jeżeli osoba odmówi przyjęcia mandatu karnego, skierowanie wniosku o ukaranie do sądu. W przypadku skierowania wniosku do sądu, sąd może orzec grzywnę nawet do 5 tys. złotych - dodaje Katarzyna Grela z wieluńskiej policji.