Koronawirus w woj. łódzkim 18.06.2021. Najnowsze dane. Sprawdź, ilu jest chorych w powiatach

NOWE Utrudnienia w ruchu 18.06.2021 w woj. łódzkim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?

Na których drogach w województwie łódzkim prowadzone są dzisiaj (18.06.2021) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 92, skrzyżowanie DK 60, 92 i DW 702 m.. Kutno (357. km na odc. 0,2 km) Na DK 60 od km 22,3 do 22,972 i DK 92 od km 356,837 do 356,900 ruch odbywa sie wahadłowo jednym lewym pasem ruchu (kierunek z Poznania do Warszawy), pas lewy - frezowanie, zamkniety dla ruchu..